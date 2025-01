Cataniatoday.it - Girava per le vie del centro cittadino con la marijuana in tasca: 16enne denunciato

Un sedicenne residente ad Adrano è statodalla polizia per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Il giovane, che si agcon fare sospetto in via Sant’Antonino, è stato individuato dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Adrano durante un servizio.