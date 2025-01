Parmatoday.it - Giorno della Memoria 2025: tutte le iniziative in programma

Leggi su Parmatoday.it

In occasione del, nell’ottantesimo anniversarioliberazione del campo di concentramento di Auschwitz in Polonia, il Comune di Parma promuove numerosecommemorative in città.Sabato 25 gennaioOre 17, Oratorio NovoBiblioteca Civica.