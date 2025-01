Genitoriin formazione | corso di supporto per familiari e caregiver con la Fondazione Paolo VI

Ilpescara.it - "Genitori...in formazione": corso di supporto per familiari e caregiver con la Fondazione Paolo VI

Leggi su Ilpescara.it

Si intitola “Genitori. In” il ciclo di incontri, promosso e organizzato dallaVI, con l'obiettivo di supportare i genitori e idei propri assistiti nel loro pereducativo e familiare, al via da lunedì 27 gennaio. Un appuntamento che in realtà, come.