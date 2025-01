Fanpage.it - Follia nei 400 metri misti femminili: segnalazioni sbagliate, nuotatrici si schiantano a bordo piscina

Assurde scene al Tokyo Aquatic Center, in occasione della prima giornata della Kosuke Kitajima Cup, in Giappone. Leinvece di virare hanno sbattuto violentemente contro il: "Traumi e colpi di frusta, sono stati necessari i soccorsi sanitari". Posizionate in modo errato le bandierine che segnalavano la fine della vasca.