361magazine.com - Focus propone un’instant-doc su Elon Musk e le sue aziende. Le anticipazioni

Leggi su 361magazine.com

–doc originale e autoprodotto sue le sue. LeQuesta sera, sabato 25 gennaio, alle ore 22.30,–doc – originale e autoprodotto – sue le sue. Chi è? Dove si è formato? Come ragiona? Per conoscerlo, e bene, andando al di là delle cronache politiche e dei loro clamori, la rete tematica ha affidato lo speciale a Luigi Bignami e a figure di primo piano delle comunità scientifica.Lo speciale (scritto e condotto da Bignami, e prodotto da Fabio Fagone per Skylight), presenta numerosi interventi. Tra questi:– Filippo Maggi, Antonio Capone e Christian Paravan, docenti di ingegneria aerospaziale del POLIMI, che spiegheranno come funziona StarLink, e le innovazioni di SpaceX, a partire dal Falcon 9 per arrivare ai test della Starship, che dovrebbe riportare l’uomo sulla Luna e poi verso Marte;– l’astrofisica Simonetta Di Pippo (SDA Bocconi), che ha ricoperto prestigiosi incarichi presso l’ONU e l’ESA, aiuterà ad apprezzare le prospettive dell’aerospace italiana e internazionale, mostrandone le concrete ricadute sull’umanità non solo in termini economici, ma soprattutto di progresso scientifico e migliore qualità della vita;– tecnici ed esperti, come Daniele Invernizzi, di Tesla, che affronteranno luci e ombre, sfide vinte e amare sconfitte di altre imprese per cuiè noto: dalla rivoluzione operata nel settore dell’auto elettrica, all’ultima nata NeuroLink.