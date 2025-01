Oasport.it - Flora Tabanelli storica! Vittoria nel Big Air degli X Games di Aspen: primo successo azzurro di sempre

Leggi su Oasport.it

raggiunge un risultato storico e mai riuscito finora nella storia dello sport italiano. L’azzurra ha vinto la gara di Big Air femminileinvernali, evento riservato agli sport estremi che è in corso di svolgimento ad(Stati Uniti).Nella nottata americana è arrivato un traguardo eccezionale per la 17enne cresciuta a Fanano che arriva poco dopo la sua primain Coppa del Mondo. La modenese è infatti la prima italiana dia vincere gli Xinvernali in ben 28 edizioni: nella finale a quattro, dopo aver superato ilturno con il secondo punteggio, ha battuto la statunitense Grace Henderson, la francese Tess Ledeux, vice-campionessa olimpica in carica, e la statunitense Reel Harwood.La classe 2007 italiana diventa anche la più giovane dia imporsi in quello che è l’evento di riferimento per il freestyle all’età di 17 anni.