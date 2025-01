Ilrestodelcarlino.it - Finale Coppa Italia regionale, ci crede il Gambettola

Oggi, alle 15,didi Eccellenza. Si gioca al Bonarelli di Granarolo Dell’Emilia. Le contendenti sono il Nibbiano e Valtidone che rappresenta l’Emilia e ilche oggi vorrà tenere alto l’onore della Romagna. Nei pronostici degli addetti ai lavori il Nibbiano parte favorito ma si sa le gare secche spesso riservano sorprese. Ilci arriva con qualche infortunio di troppo, con l’attaccante Zavatta che non sembra in condizioni perfette. In più, in panchina non siederà mister Bernacci, squalificato: al suo posto Filippo Angeli. Di sicuro da parte delci sono grandi motivazioni: in campionato le cose non sono andate come la società aveva progettato, poi c’è da cancellare per sempre il ricordo dellapersa lo scorso anno. Arbitra Edoardo Cristofori diEmilia, è possibile seguire l’incontro sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del Crer.