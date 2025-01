Agi.it - False badanti georgiane, 19 arresti in tutta Italia

AGI - Operazione della polizia di Stato contro l'immigrazione illegale. La Squadra mobile di Udine ha fatto luce sul soggiorno illegale nel territorio nazionale di decine die nel corso di 52 perquisizioni ha arrestato 19 di loro e denunciato in stato di libertà altre 17. L'attività investigativa, coordinata dalla procura della Repubblica di Udine, è stata avviata nei mesi scorsi a seguito di alcune segnalazioni ricevute dagli Uffici territoriali delle Agenzie delle entrate della provincia udinese, che riferivano di un considerevole accesso presso i loro uffici di donne, apparentemente di nazionalità georgiana, che si presentavano però come cittadine comunitarie, esibendo documenti di identità, validi per l'espatrio, di paesi dell'Unione europea, in particolare Slovacchia, Polonia e Lituania.