Lidentita.it - Fai stretching con il latino

Leggi su Lidentita.it

Mens sana in corpore sano. Quante volte abbiamo sentito dire questa cosa in: una perla di saggezza intramontabile – bisogna prendersi cura della mente così come del corpo. Quindi, per i ragazzi in età scolastica significa che bisogna studiare e fare sport. Ma vale anche per gli adulti. Tipicamente, poi, si incontrano intellettualini rachitici . Faicon ilL'Identità.