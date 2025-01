Oasport.it - Equitazione: Charlotte Fry fa bottino pieno nella Dressage World Cup di Amsterda

Dopo aver vinto il Grand Prix di ieri, la britannicaFry non ha lasciato, anzi: ha raddoppiato. L’amazzone classe 1996 si è infatti imposta anche nel Freestyle della tappa dim della FEICup 2024-2025, Western European League.Con lo score di 89.840%, in sella a Glamourdale, la medaglia di bronzo individuale e a squadre alle ultime Olimpiadi di Parigi 2024, si è imposta nei Paesi Bassi andando a precedere la connazionale Becky Moody, seconda col suo cavallo Jagerbomb a 86.500%, e la fortissima tedesca Isabell Werth, oggi terza a quota 85.265%, montante DSP Quantaz. Non vi erano italiani in gara, in un concorso che ha visto al via 15 binomi.La classifica generale della FEICup 2024-2025, Western European League, vede in questo momento in testa Isabell Werth: la teutonica è prima con 75 punti raccolti dopo 8 tappe.