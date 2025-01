Quicomo.it - Droga nascosta in tutta la casa: arrestato pusher che trafficava nei bar di Como e Cernobbio

Leggi su Quicomo.it

Lainla: in cassaforte, in alcuni barattoli e in ogni stanza. È statodagli agenti della polizia di Stato, ieri 24 gennaio, un 42enne cittadino italiano, di origini egiziane e con precedenti di polizia, domiciliato a Monte Olimpino. L'uomo era solito spacciare.