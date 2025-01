Unlimitednews.it - Doppietta di Adams, il Torino batte 2-0 il Cagliari

Leggi su Unlimitednews.it

(ITALPRESS) – Dopo 91 giorni di attesa, iltorna a vincere di fronte al proprio pubblico superando con merito ilper 2-0. E’ unadiad affossare i rossoblù, oggi mai in partita. Al primo squillo, dopo soli 6 minuti, i padroni di casa passano in vantaggio. Ricci viene servito nello spazio da Lazaro e serve all’indietro, che si gira alla grande in area e insacca con il destro, con l’aiuto della parte inferiore della traversa. Alla mezz’ora ci vuole un grande intervento in tuffo di Caprile per neutralizzare un piatto ravvicinato di Karamoh, entrato in area troppo facilmente dopo un buco difensivo avversario. Il portiere ex Napoli si ripete al 41?, quando para in tuffo un sinistro di Pedersen liberato al tiro da una palla filtrante di un ispirato Vlasic.