Liberoquotidiano.it - Domenica In, clamoroso: "Ecco cosa farà in studio Gianni Morandi"

Un vero colpo da maestro per Mara Venier, che domani -26 gennaio -, nella nuova puntata diIn, accoglierà inuno dei volti più iconici della musica e dello spettacolo italiano:. Secondo quanto anticipato da DavideMaggio.it, il celebre artista di Monghidoro, fresco degli 80 anni compiuti l'11 dicembre scorso, sarà il grande protagonista del pomeriggio festivo di Rai 1. La presenza dirappresenta un evento raro nel panorama televisivo italiano. Nonostante sia una figura costantemente presente sul piccolo schermo, il cantante non si concede spesso a semplici ospitate o interviste. Piuttosto, preferisce ricoprire ruoli da protagonista in prima serata, come dimostrano le sue recenti partecipazioni a eventi speciali: dallo Speciale Affari Tuoi del 6 gennaio, alla Cena di Natale con Antonella Clerici.