Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Empoli-Bologna 0-0: partiti! – LIVE

Leggi su Calciomercato.it

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Castellani’ tra gli azzurri di D’Aversa e i rossoblu di Italiano in tempo realeIlfa visita all’in Toscana nel terzo e ultimo anticipo del sabato valido per la ventiduesima giornata del campionato diA, terzo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che stanno vivendo un periodo di forma diametralmente opposto che saràdall’arbitro La Penna della sezione di Roma.Italiano e, sullo sfondo, D’Aversa, allenatori died(LaPresse) – Calciomercato.itReduci dal primo storico successo in Champions League contro il Borussia Dortmund che non ha evitato l’eliminazione dalla massima competizione europea per club, i rossoblu di Vincenzo Italiano vogliono provare a risalire la classifica per provare a rigiocarla la prossima stagione.