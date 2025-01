Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Como-Atalanta: le formazioni UFFICIALI! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Sinigaglia’ tra i biancoblu di Fabregas e i nerazzurri di Gasperini in tempo realeL’è di scena sul campo delnel primo anticipo del sabato valido per la 22esima giornata del campionato diA, terzo turno del girone di ritorno. Un derby lombardo che mette in palio tre punti fondamentali per i rispettivi obiettivi che sarà diretto dall’arbitro Pairetto della sezione di Nichelino.De Roon e Nico Paz indell’andata (LaPresse) – Calciomercato.itDa una parte i nerazzurri di Gian Piero Gasperini, reduci dal largo successo in Champions League contro lo Sturm Graz, vogliono tornare a vincere anche in campo nazionale dopo il ko contro il Napoli. Privi dello squalificato Hien, gli orobici hanno come obiettivo quello di centrare i tre punti per non mollare il treno scudetto e prepararsi al meglio all’ultimo impegno internazionale contro il Barcellona.