Cataniatoday.it - Dipendenti Oda senza stipendio, appello dei sindacati: "Solo Renna può salvare la situazione"

Leggi su Cataniatoday.it

"L’Opera diocesana assistenza (Oda) è in arretrato di sei mensilità con i propri, che peraltro sono sempre meno. Così rischia la paralisi. Siamo allarmati per gli oltre 300 lavoratori che assicurano oltre 1.500 prestazioni annue a centinaia di assistiti, moltissimi dei quali in.