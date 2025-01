Lapresse.it - De Rossi nuovo proprietario dell’Ostia Mare: “Voglio riportare i tifosi allo stadio”

Daniele Desceglie la sala di un cinema per presentare l’acquistoLido, club che milita in serie D. L’ex gloria girossa in conferenza stampa al Cineland di Ostia presenta ilprogetto per il club di calcio del litorale capitolino. Nel progetto coinvolte anche Roma Capitale e la prefettura. Per l’occasione Deè affiancato in conferenza stampa dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dall’assessore di Sport, Turismo e Grandi eventi Alessandro Onorato e dal prefetto Lamberto Giannini. “Per prendere questa decisione non sono stato tirato per la giacchetta. A me piace da morire questa cosa e non è stato un grande sacrificio. Ovviamente so che ci saranno anche tanti aspetti spigolosi da gestire ma mi piace il calcio, mi piace Ostia e mi piace l’Ostia“, ha spiegato l’ex calciatore e allenatore.