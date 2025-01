Lanazione.it - Cultura della Memoria. Si parla di Liberazione

Torna “Uno Spettacolo Tremendo!”, il progetto promosso dal Comune lo scorso anno in occasione dell’80esimo anniversario. Le iniziative per il 2025 partono giovedì 30 gennaio con l’incontro dal titolo "Antropologia", a curaprofessoressa Caterina Di Pasquale: alle 12 si terrà al “Chini-Michelangelo” di Lido di Camaiore (per gli studenti), mentre alle 17,30 verrà riproposto per tutti alla biblioteca ’Rosi’ del capoluogo. Seguiranno poi alcune presentazione di libri e studi che presentano aspetti ineditiresistenza e, che si terranno sempre nella rinnovata biblioteca, sempre alle 17,30. Venerdì 14 febbraio "Antifasciste e antifascisti. Storie, culture politiche e memorie dal fascismo alla Repubblica", di Gianluca Fulvetti e Andrea Ventura (incontro con l’autore Fulvetti); poi, venerdì 21, "Cronache e testimonianze di guerra 1940-1946 in Valfreddana" di Alfredo Gori (che interverrà e racconterà tratti inediti del suo studio); infine, venerdì 4 aprile, sarà la volta di "I giorni e la