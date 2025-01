Laverita.info - «Creare nuovi abiti è la mia ragion d’essere»

Leggi su Laverita.info

Il grande stilista alla vigilia della passerella a Parigi della sua nuova collezione: «I miei capi sono per privilegiati, ma questo non è un aspetto da condannare: il lavoro manuale che richiedono costa. E sul mercato la scelta è ampia: alla fine nessuno è escluso».Viaggio dai vestiti in cady della prima sfilata all’allure pacata ma seducente dell’ultima.Lo speciale contiene due articoli.