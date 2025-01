Fanpage.it - Cos’è il bonus Sostegno al reddito da mille euro per disoccupati, come ottenerlo e chi può fare domanda

Leggi su Fanpage.it

IlSar (oal) può valere fino a, ed è un aiuto pensato specificamente per iche hanno avuto contratti di somministrazione. Perè necessario non avere un lavoro da almeno 105 giorni e: non è gestito dall'Inps, ma dal fondo Formatemp. IlSar si può anche sommare alla Naspi.