Corsi da sub per ragazzi Da oggi via le iscrizioni

Dal 15 febbraio via aidi avviamento alla subacquea per i bambini delle primarie e secondarie di primo grado. I, completamente gratuiti, inclusi assicurazione e tesseramento, e rivolti ai bambini delle quarte e quinte della scuola primaria e alle classi del triennio della scuola secondaria di primo grado, si terranno alla piscina comunale di Seravezza. "Dopo idi avviamento al nuoto - afferma Alberto Mattugini, consigliere allo sport - siamo orgogliosi di proporre un’attività come l’introduzione alla subacquea, particolarmente significativa per una cittadina di mare come Forte dei Marmi". Le lezioni da 50 minuti ciascuna, si svolgeranno il 15 e 22 febbraio e 1 e 8 marzo dalle 10 alle 12. Gli istruttori qualificati dell’Associazione Subacquei Versilia Aps guideranno i bambini suddividendoli in gruppi.