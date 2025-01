Liberoquotidiano.it - "Controlli ai confini dal giorno 1 e riarmo, una rottura epocale": la Germania pronta alla guerra

Lasi adegua al vento che in tutto il mondo sta virando sempre di più a destra. Friedrich Merz, leader della Cdu ha spiegato quale sarà il suo programma se diventerà il prossimo cancelliere di Berlino. Due le direttive: politica estera e difesa. E, in un certo senso, si tratta di un ritorno alle origini. Unafilo americana e saldamente europea, diversa sia da quella di Olaf Sholz ma anche di quella di Angela Merkel e Helmut Kohl. "Una rivoluzione", come ha spiegato lo stesso leader tedesco nel corso della sua conferenza stampa elettorale. Secondo Merz, il mondo - come nellaFredda - è diviso in due blocchi: le democrazie e "l'asse delle autocrazie". Di questa seconda categoria fanno parte Russia e Cina, dato che perseguono una politica di sfere di influenza o di potere imperiale.