Como-Atalanta 1-2 doppietta Retegui e nerazzurri vincono in rimonta

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – L'vince in2-1 a, grazie alladi Mateonella ripresa, trova la prima vittoria in campionato del 2025 e sale a 46 punti in classifica, al terzo posto. La squadra di Fabregas gioca una buona gara per larghi tratti ma subisce due reti simili ed è costretta al .