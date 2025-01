Iodonna.it - Come vestirsi per una vacanza ad alta quota (se non si scia)

Leggi su Iodonna.it

Fibre naturali e colori neutri:per unain montagna (anche se non si). Per un soggiorno tutto italiano, in un villaggio da favola e con valigia coordinata. La destinazione è una valle da favola in Alto Adige. Escursioni in montagna: 5 motivi per cui ci fanno bene X Una struttura innovativa tanto nell’architettura quanto nell’efficenza energetica.