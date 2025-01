Agrigentonotizie.it - "Come sono stati spesi i 400 mila euro del Parco archeologico?", Bongiovì e Zicari: "Sindaco relazioni in aula"

Leggi su Agrigentonotizie.it

"Chiediamo che ilvenga a relazionare insuha speso i 400.000che ilha dato al Comune dallo sbigliettamento e sul perché non siano ancora partiti i lavori per realizzare un bagno pubblico a piazzale Rosselli, ma anche di riferire perché l' info point non è partito e.