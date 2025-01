Pronosticipremium.com - Colombo sblocca e Dominguez pareggia: 1-1 tra Empoli-Bologna

Il sabato della ventiduesima giornata di Serie A si è concluso con l’anticipo serale tra, terminato 1-1 per via dei gol di. Risultato che sicuramente non può lasciar del tutto soddisfatti i rossoblù di Vincenzo Italiano, che proseguono la loro striscia di risultati utili consecutivi, senza però dar seguito alla vittoria sul Monza.Non riesce a ritrovare la vittoria l’, che quantomeno dopo due sconfitte consecutive torna a muovere la classifica, conquistando un punto comunque importante nella corsa per la salvezza, soprattutto visto il calendario complicato che si prospetta. Nelle prossime quattro partite infatti la formazione di D’Aversa dovrà affrontare Juventus, Milan ed Atalanta, con la necessità di provare ad ottenere qualche risultato positivo.