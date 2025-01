Ilgiorno.it - Cielo in Galleria. Controricorso della Giunta

Il Comune non ha intenzione di arrendersi e ha presentato un ricorso al Consiglio di Stato sul casoinVittorio Emanuele. Parliamo di un contenzioso sul meccanismo di rinnovo degli affitti nel Salotto dei milanesi che è partito da una sentenza del Tar del febbraio 2024, una sentenza che ha accolto il ricorso dei titolari di, la gioielleria sotto i portici settentrionali di Piazza Duomo che nella primavera del 2021 si è vista negare il rinnovo automaticoconvenzione. Si trattava, al tempo, del secondo stop consecutivo per Palazzo Marino dopo la doppia vittoria in primo e in secondo grado di Grimoldi, negozio a sua volta escluso nel 2020 dall’elenco degli esercizi commerciali meritevoli di prolungamento dell’accordo senza gara pubblica che comprende Noli, Cadè, Bar Marino, Ruggeri, Verga, Haeres Equita, Mejana, Biffi e Spagnoli.