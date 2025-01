Baritoday.it - Cesena-Bari 1-1: i biancorossi si fanno recuperare con un uomo in più

Si è concluso con un pareggio 1-1 lo scontro diretto per la zona play-off tradella 23ª giornata di Serie B. Per iil solito carico di rimpianti, visto il vantaggio siglato da Favilli al 23' e la superiorità numerica dal 37' del primo tempo per il rosso diretto a Calò.