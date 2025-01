Ilpiacenza.it - Cascinale in fiamme a Roncarolo

Leggi su Ilpiacenza.it

I vigili del fuoco di Fiorenzuola sono intervenuti nella prima mattinata di sabato 25 gennaio adi Caorso, lungo strada Graffignana, per domare un incendio divampato in una cascina agricola. In supporto sono giunte anche squadre di pompieri da Piacenza che hanno completato le operazioni.