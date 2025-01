Lapresse.it - Calcio Serie A: derby lombardo all’Atalanta, Retegui ribalta Como 2-1

Milano, 25 gen. (LaPresse) – Il riscatto della Dea. Grazie ad una doppietta di Mateo, l’Atalanta si impone per 2-1 in rimonta in casa delnelanticipo della 22/a giornata diA. Non basta un gol di Nico Paz per evitare una sconfitta che rischia di far scivolare i lariani di nuovo in zona retrocessione. L’Atalanta, invece, ritrova la vittoria dopo tre pareggi e una sconfitta contro il Napoli. I nerazzurri si portano a quota 46 punti e consolidano il terzo posto in classifica a -4 dalla vetta.