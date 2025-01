Fanpage.it - Cade sulle piste da sci e batte la testa: 22enne ricoverata in gravi condizioni

Leggi su Fanpage.it

Nella mattinata di sabato 25 gennaio una ragazza di 22 anni è caduta sugli impianti dell'Aremogna a Roccaraso, in Abruzzo, mentre sciava in compagnia della sua famiglia. La giovane è rotolata per decine di metri e ha battuto violentemente la. È stata trasportata in codice rosso eall'ospedale San Salvatore dell'Aquila. La prognosi è riservata.