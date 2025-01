Lecceprima.it - Bombe contro un bar e tentata estorsione: in carcere 59enne e la figlia

PRESICCE/ACQUARICA DEL CAPO – Avevano fatto posizionare due ordigni nel giro di pochi giorni all’esterno di un bar in fase di inaugurazione, situato in piazzetta Villani a Presicce, nel comune di Presicce-Acquarica del Capo, per intimidire una commerciante e il suo compagno con finalità estorsive.