"Bola wrap" per bloccare i malintenzionati

Tra gli strumenti a disposizione della Polizia locale, è stato introdotto il ““, progettato per immobilizzare i soggetti pericolosi senza l’uso della forza fisica, ma avvolgendoli con una corda. "Sesto San Giovanni si conferma all’avanguardia nell’implementazione di dispositivi di sicurezza innovativi per i suoi agenti – ha commentato il sindaco Roberto Di Stefano –. Questo dispositivo non letale rappresenta un importante passo avanti nella gestione delle situazioni di crisi, offrendo una soluzione più sicura sia per gli operatori che per i soggetti coinvolti". Solo poche settimane fa, c’era stata l’assegnazione sperimentale del taser, un’arma a impulsi elettrici che rappresenta un’alternativa sicura e moderna all’uso dell’arma da fuoco, in situazioni che comportino un pericolo per l’incolumità degli agenti o di terze persone.