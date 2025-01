Basket addio a Drazen Dalipagic leggenda del basket europeo

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 25 gen. (askanews) – Lutto nel mondo del: è morto all’età di 74 anni al termine di una grave malattiadelserbo ed. Nato a Mostar il 27 novembre 1951,è stato uno dei talenti più puri che iljugoslavo abbia mai prodotto (Foto Fip). Conosciuto da tutti come “Praja”, giocatore icona del Partizan Belgrado e della Nazionale jugoslava che vinse tutto in quegli anni, ha giocato a fine carriera anche in Italia con Reyer Venezia, Scaligera Verona ed Udine. Esattamente 38 anni fa, il 25 gennaio 1987, a 36 anni d’età, realizzò 70 punti in campionato nella partita Giomo Venezia-Dietor Bologna (107-102). Con il Partizan, ha vinto due campionati jugoslavi e la Coppa Korac. Ha giocato anche con il Real Madrid Fu Oro alle Olimpiadi di Mosca del 1980 con quella che probabilmente è stata la Nazionale jugoslava più forte di tutti i tempi.