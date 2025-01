Avellinotoday.it - Avellino, colpo da novanta in attacco: in chiusura per Lescano, i dettagli. Arriva la conferma del presidente

Leggi su Avellinotoday.it

L'prepara un clamorosoin entrata. Il club irpino è al lavoro per Facundo. Il bomber del Trapani e capocannoniere del girone con 17 gol segnati è il nuovo obiettivo di mercato del direttore sportivo Mario Aiello. Le parti sono in contatto per limare ie.