Australian Open niente da fare per Bolelli e Vavassori | sconfitta in finale per 2-1 dopo due tie break

Leggi su Open.online

Simonee Andreaescono sconfitti dalladi doppio agli2025 contro la coppia formata dal britannico Henry Patten e il finlandese Harri Heliövaara. Gli azzurri illudono il pubblico italiano strappando un faticosissimo tienel primo set, cedendo poi nei due successivi. Il risultatoè 7-6, 6-7, 3-6,tre ore di gioco. Il match è stato combattuto dall’inizio e si è tenuto in equilibrio per tutta la durata.la conquista immediata delnel primo game, la coppia azzurra ha ceduto la battuta a un passo dalla conquista del set. Il primo punto della gara si è risoltoun’ora e mezza di gioco, al termine di un tielunghissimo conclusosi sul 18-16 pere dieci set point annullati. Il secondo set è stato ancora più in equilibrio, senza nessun, e per assegnare il punto è stato necessario un altro tie