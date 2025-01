Feedpress.me - Australian Open, Madison Keys detronizza la Sabalenka e vince il suo primo Slam

Leggi su Feedpress.me

ha vinto glifemminili 2025. La 29enne statunitense, 19esima testa di serie, che in semifinale aveva avuto la meglio sull'ex numero uno del mondo e seconda favorita del seeding Iga Swiatek, ha battuto in finale la 26enne bielorussa Aryna, numero uno al mondo, in tre set con il punteggio di 6-3, 2-6, 7-5 dopo 2h02' di gioco. Si tratta delin carriera.