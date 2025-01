Australian Open 2025 la finale tra Sinner e Zverev in chiaro | dove vederla

Leggi su Ilfaroonline.it

Melbourne, 25 gennaio– Ladeglisarà trasmessa in tv in. La partita tra Jannike Alexanderin programma domenica 26 gennaiosarà trasmessa insu NOVE dalle 9.30.Glisono stati trasmessi sinora in esclusiva da Eurosport, visibile sui canali Sky. La, invece, sarà disponibile anche per i non abbonati e sarà trasmessa su un canale non a pagamento.Per la partita disi era mobilitato per tempo anche il ministero delle Imprese e del Made in Italy, in un iter che prevede anche un ok dall’Unione Europea, in particolare dal Comitato di contatto della Commissione.La richiesta del Ministero, presentata già nel 2023, era quella di aggiornare gli eventi di “particolare rilevanza per la società di cui è assicurata la diffusione su palinsesti in”, resasi necessaria dopo l’exploit proprio die del tennis italiano in generale.