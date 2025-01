Lapresse.it - Australian Open 2025, Bolelli e Vavassori sconfitti nella finale del doppio

È ancora rimandato l’appuntamento con il primo successo in un Grande Slam per Simonee Andrea. I due azzurri hanno perso per il secondo anno di fila ladelagli, questa volta battuti dalla coppia formata dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten. I campioni di Wimbledon si sono imposti in tre set in rimonta con il punteggio di 6-7 (16), 7-6 (5), 6-3 dopo oltre 3 ore di gioco con la partita finita dopo l’1.00 ora di Melbourne. Grande amarezza peralla terza sconfitta in unaSlam, dopo le due perse l’anno scorso sempre in Australia e al Roland Garros. Heliovaara e Patten si confermano bestia nera per i due azzurri, visto che si erano imposti anche nel loro primo duello in un major, al primo turno a Wimbledon 2024, lanciando il cammino che li avrebbe portati al loro primo titolo Slam in carriera.