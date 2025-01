Feedpress.me - Attimi di paura a Novara, tifoso precipita dalla tribuna dello stadio e cade nel fossato: è gravissimo

Incidente oggi pomeriggio alloSilvio Piola di, dove si è disputata la partita trae Pro Patria per il campionato di serie C. Undella squadra lombarda, un uomo sulla quarantina, ètocurva, finendo nel. Soccorso da personale del 118, è stato portato in rianimazione all’ospedale di. Secondo quanto si è appreso, è in condizioni molto.