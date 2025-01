Ilgiorno.it - Arrivano i rinforzi per la Polizia Penitenziaria di Pescarenico

. Alla casa circondariale di Lecco dal ministero della Giustizia hanno assegnato due nuovi agenti di. Sono due dei 1.327 agenti che hanno appena concluso e superato il 184° Corso Allievi di. Lo annuncia il consigliere regionale lecchese fratello d’Italia Giacomo Zamperini: "Queste nuove assegnazioni - rimarca l’esponente politico - rappresentano un’ulteriore e preziosa boccata d’ossigeno per gli uomini e le donne in divisa che lavorano nell’istituto penitenziario di". Il carcere lecchese, un ex convento di inizio ‘900, dovrebbe ospitare 53 detenuti, invece sono quasi 80, il 37% dei quali stranieri, ma la capienza tollerabile è di 88. Al momento vi prestano servizio 40 agenti della, 2 in più di quanti previsti in organico, poi ci sono 5 amministrative che però dovrebbero essere 14 e 2 educatori.