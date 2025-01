Ilgiorno.it - Appuntamento con la tradizione . Si brucia la Giubiana in piazza

Leggi su Ilgiorno.it

Uncon laquello in programma il prossimo 30 gennaio a Cantù, dove come prevede la consuetudine l’ultimo giovedì del mese sila, la castellana infedele che tradì la città e per questo fu condannata al rogo. La manifestazione è organizzata inGaribaldi dalla Pro Loco Per Cantù in collaborazione con l’amministrazione comunale e le associazioni del territorio, come da programma l’è alle 20.45 con il corteo storico accompagnato dal Corpo Musicale ‘La Cattolica’. Dal parco Martiri delle Foibe laverrà portata inFiume, via Cavour, via Matteotti, ruotando attornoGaribaldi per giungere all’imbocco di via Dante attorno alle 21.20. Seguirà, come da usanza, la lettura della sentenza che manderà al rogo la traditrice, ad opera dell’attore Luigi Marelli della Compagnia Teatrale San Genesio, al termine del falò uno show realizzato con i laser.