Anconatoday.it - Anno giudiziario: «Processi più snelli ma persiste il sovraffollamento delle carceri»

ANCONA - Scrnde la durata dei procedimenti trattarti in tribunale e attività più snelle per gli uffici giudiziari, che hportato ad una riduzione degli arretrati. Contemporaneamentel'attesa per la soluzione di un cambio di sede per alcuni uffici distrettuali come la Corte di Appello.