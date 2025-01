Cinemaserietv.it - Anna Frank e il diario segreto: l’età consigliata ai bambini per vederlo

Leggi su Cinemaserietv.it

Il filme ilè stato classificato come adatto aidi tutte le età, alla sua uscita italiana. Tuttavia, per via del tema trattato, anche se il film si presenta come una ricostruzione su toni leggeri, è certamente consigliabile una certa prudenza nell’approcciarsi alla visione.Utili indicazioni arrivano, come di consueto, dalla scheda dedicata al film dalla BBFC, l’organo britannico preposto all’emissione dei visti censura, da cui è possibile ricavare alcuni indicazioni più puntuali su eventuali criticità. In particolare, dal punto di vista della violenza e drammaticità delle immagini“Sono presenti brevi scene che rappresentano episodi storici di violenza discriminatoria, tra cui una donna percossa con una mazza. Altre rappresentazioni di violenza includono bombardamenti e sparatorie, oltre all’uso di archi, frecce e spade in sequenze di carattere fantastico.