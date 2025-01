Cinemaserietv.it - Anna Frank e il diario segreto in streaming

Leggi su Cinemaserietv.it

Il film Where Is Anne? inlegale completo è disponibile in italiano su Itunes, Google Play. Per ogni piattaformascopri se puoi guardare in abbonamento, noleggio, acquisto con prezzi per la versione SD, HD e 4K e con audio e sottotitoli in italiano (ITA) e inglese (ENG).INSU: ABBONAMENTO NOLEGGIO ACQUISTO INSU: ItunesNon disponibileNon disponibile9.99 € (HD, SD) INSU: Google PlayNon disponibileNon disponibile7.99 € (SD, HD)Powered by FilmamoRegia: Ari FolmanTitolo originale: Where Is AnnePaese di produzione: Belgio, Francia, Israele, Lussemburgo, Paesi BassiAnno di uscita: 2021Genere: Animazione, drammatico, guerraDurata: 99 minutiInterpreti principali (voci originali): Emily Carey, Ruby Stokes, Sebastian Croft, Ralph Prosser, Michael Maloney, Samantha Spiro, Skye Bennett, Tracy-Ann Oberman, Stuart Milligan, Andrew Woodall, Naomi Mourton, Ari Folman, Nell Barlow, Maya MyersDistribuzione in Italia: Lucky Rede ilè un film d’animazione che segue Kitty, l’amica immaginaria a cuiha dedicato il suo celebre