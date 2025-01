Lapresse.it - Anm a Milano distribuisce Costituzione sulle scale del tribunale

Leggi su Lapresse.it

(LaPresse) Circa 60 magistrati stanno protestandoscalinate del Palazzo di Giustizia di corso di Porta Vittoria, a, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario indossando toghe e coccarde, esponendo cartelli e distribuendo copie della. Hanno risposto all’appello dell’Associazione nazionale magistrati – sezione die del Comitato direttivo centrale dell’Anm per mandare un segnale di “contrarietà” alle riforme costituzionali in corso di approvazione da parte di Governo e maggioranza. Il gesto dimostrativo non sta comunque recando alcun intralcio ai partecipanti all’inaugurazione dell’anno giudiziario – fra cui politici e vertici delle forze dell’ordine – che si terrà in mattinata nell’aula magna del