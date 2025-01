Sport.quotidiano.net - Angels, a Porto Sant’Elpidio speranza Rivali

È forse l’impegno più duro, a parte naturalmente la gara di Forlimpopoli che ha rappresentato l’unico ko stagionale. Gliviaggeranno domani versodove, dalle 18 (arbitri Avaltroni e Casavecchia), affronteranno una squadra in salute e in crescita, quella apparsa al momento più competitiva a ridosso di Baskers e Santarcangelo. Per la Dulca sarà cruciale recuperare, mente pensante fondamentale in un campo caldo e tradizionalmente complicato da espugnare come quello di. Gli avversari ne hanno rifilati recentemente 18 a Urbania in trasferta grazie al solito ottimo contributo dell’esterno Boffini, sempre un talento importante per la categoria. I Titans sono oggi a Castel Guelfo (18.30, dirigono Lisotta e Sisi) contro una squadra sorprendentemente in basso in classifica, a -2 dai biancazzurri.