Andy Murray esalta Djokovic | Con Alcaraz uno dei migliori match visti dal vivo

Soddisfazione ed amarezza. Emergono sentimenti contrastanti dalle parole di, new entry dello staff tecnico di Novak, quest’ultimo costretto ad alzare bandiera bianca ieri in occasione della semifinale degli Australian Open 2025 cedendo il passo al tedesco Alexander Zverev dopo un primo set durato un’ora e venti. L’ex giocatore, intervenuto ai microfoni di Yahoosports, ha offerto una visione generale della competizione, non nascondendo un certo dispiacere su quanto successo al suo giocatore, artefice a suo modo di vedere di un grande torneo. “A volte il corpo non risponde come vorremmo – ha detto– è stato davvero un peccato dover concludere il torneo così, perché Novak non era lontano dall’ottenere qualcosa di speciale. Ha disputato un Open d’Australia molto buono”.