Andino si regala un primato al Sub-20 | l’Inter lo osserva con attenzione

Santinosembra essere il nome sul quale la dirigenza delha deciso di convergere in vista di un acquisto immediato finalizzato al suo approdo a Milano in estate. Proprio l’argentino è stato protagonista di un “” nella prima giornata del Sub-20.LA SITUAZIONE – Santinopotrebbe rappresentare il prescelto della dirigenza deltra i calciatori visionati in Argentina. Dopo aver tentato di affondare il colpo per Tomas Perez e Mateo Silvetti del Newell’s Old Boys, entrambi poi sfumati a causa delle pretese economiche ritenute troppo elevate dai nerazzurri, la società campione d’Italia ha virato con convinzione sul calciatore del Godoy Cruz, le cui qualità tecniche testimoniano un elevato potenziale su cui poter lavorare in vista del futuro.e il ‘’ di cuiacquisisce la consapevolezzaIL– Con il suo ingresso in campo negli ultimi dieci minuti della prima giornata del Sub-20 vinta dall’Argentina contro il Brasile per 6-0,è diventato il primo calciatore proveniente dal Godoy Cruz a indossare la maglia dell’Albiceleste nella competizione sudamericana Under-20.