Alla biblioteca si legge Bassani

In occasione della Giornata della memoria 2025, lunedì 27 gennaio alle 17 negli spazi dellacomunale "Peppino Impastato" di Portomaggiore ospita il professor Claudio Cazzola che terrà un’interessante rilettura di "Una lapide in via Mazzini" di Giorgio. All’iniziativa ha collaborato il Gruppo di lettura "Chiave di lettura". Il racconto è ambientato nella sua Ferrara negli anni del dopoguerra. Geo Josz, figlio primogenito di un commerciante in tessuti, torna inaspettatamente e incredibilmente vivo dal campo di concentramento di Buchenwald dove era stato deportato nel 1943. È l’agosto del 1945, la città emiliana ha pagato un grosso tributo di terrore e sofferenza durante gli anni torbidi del fascismo, e vorrebbe ora tornare, dopo la liberazione, a un clima di ritrovata serenità e compostezza.